香港信報報導，深證成指12日半日最多下跌34點，跌幅為0.29％，低見11,842點後有買盤吸納，大盤止跌反彈，以半日高位收盤，收報11,907點，上漲30點，漲幅為0.26％，成交額4,055.22億元。

滬深300指數半日收報4,106點，上漲6點，漲幅為0.16％。創業板指數收報2,435點，下跌4點，跌幅為0.17％。

各類股方面，傳媒娛樂股漲逾3％。煤炭股漲逾1％。石油、金融、水泥、基本金屬、化工股持穩。鋼鐵、電力、房地產股偏軟。

上證指數收漲23點 連三漲
在岸人民幣收盤 貶192個基本點
滬指早盤升11點 深成指升98點
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