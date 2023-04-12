iPhone 15 Pro Max CAD showed this ultimate bezel，No one will refuse this extreme.Holding it in your hand is like holding a piece of glass. Apple has created the peak design of human mobile phones. pic.twitter.com/uG7a3sCNqm — Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2023

距離新一代iPhone亮相還有半年時間，不過近期新機爆料大炸鍋，外觀設計有不少突破，知名爆料達人Ice Universe透露，iPhone 15 Pro Max渲染圖驚現超窄邊框，沒有人會拒絕這種極致，整體就像握著一塊玻璃，讚爆開創當代手機設計的巔峰。

外媒曝光iPhone 15 Pro高清外觀渲染圖，全新設計包括鈦金屬機身、Type-C接口、超窄邊框、鏡頭更凸出、靜音鍵改按鍵式等。

外界期待超級窄螢幕邊框，爆料達人Ice Universe在推特曬出iPhone 15 Pro Max工程圖諜照，儘管仍保留動態島，但邊框厚度比上一代更加細緻，展現簡潔俐落風格，整體視覺美感也大幅升級。

從第三方管道流出的螢幕保護貼來看，IceUniverse指出， iPhone 15 Pro系列邊框厚度只有1.55 mm，較iPhone 14 Pro的2.17mm縮減近3成。

IceUniverse說，iPhone 15 Pro Max展示了「極致的邊框」，認為沒有人會拒絕這種極致，由於邊框縮窄，設計一氣呵成，手機拿在手裡就像握著一塊玻璃，大讚蘋果創造當代手機設計的巔峰。