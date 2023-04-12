疫後旅遊開始復甦，暑假出國要提早卡位，雄獅旅遊指出近期已有不少民眾來詢問7、8月的旅遊行程，為家庭出遊做準備。根據業者觀察，暑假熱門目的地前3名依序為歐洲、東北亞、東南亞，並以「樂園、海島」、「全包式渡假村」及「深度旅遊」3大型態最受關注。

雄獅旅遊分析，日韓旅遊受到國人喜愛，加上暑假為親子出遊旺季，結合樂園及文化的行程更受歡迎，韓國首爾暢遊韓國最大主題樂園「愛寶樂園」、日本東京迪士尼等都很熱門。海島行程則推薦到峇里島，入住獨棟VILLA享受舒服SPA，漫步金巴蘭海灘戲水欣賞夕陽美景，再到小朋友喜愛的野生動物園，展開悠閒的夏日陽光之旅。

隨著國境解封，睽違已久的國際郵輪也正式回歸，義大利品牌郵輪歌詩「達莎倫娜號」將於7月1日至9月22日以基隆為母港，推出4至6日行程、共計23航次，走訪沖繩、石垣島、宮古島、福岡、長崎、鹿兒島、釜山及濟州等日韓城市。

受家族旅客歡迎的Club Med，暑假行程推薦「台灣虎航直飛Club Med普吉島5日」，度假村打造完整的成人休憩空間與兒童照護服務，並為4個月至17歲的幼兒、青少年提供分齡俱樂部，另有浮潛、空中飛人、射箭、高爾夫活動，攀牙灣古帆船之旅、Phi Phi島快艇之旅等村外行程。

新加坡低成本航空酷航今也公布台灣邊境解封半年的銷售統計，發現在台灣旅客心中，日本、韓國、泰國穩居最青睞的前3名，但不少東南亞國家也有攀升趨勢，例如有將近5成的酷航旅客選擇印尼、馬來西亞的小島作為解封後的「第一站」。