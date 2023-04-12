一名領有身心障礙手冊的陳姓男子，去年7月9日晚上從彰化火車站搭乘521車次莒光號南下時倚著車門站立，但隔天凌晨0時，陳男卻被台鐵員工發現他倒臥花壇車站第一月台下方身亡，陳男認為台鐵列車門未關緊，導致陳男摔落，事後聲請國家賠償。彰化地院審理後，一審認為台鐵有疏失，判決台鐵須賠償陳男雙親共518萬餘元，但二審大逆轉改判免賠，台中高分院更一審今宣判，再度逆轉判賠，但賠償金降為287萬元。

判決書記載，警方調查，陳男於108年7月9日下午7時40分在彰化車站搭乘521車次莒光號南下。列車在花壇站前南美路平交道時，車廂車門均為關閉狀態，卻在花秀路平交道時顯示陳男站立開啟之車門口，經過花壇站後之明德街平交道後，開啟之車門即無死者影像。

死者父親認為，所有列車在行駛中，車廂門都是絕對關閉的，無法私自隨意開啟，也不該是能輕易開啟，除非是車廂門故障，才會讓兒子因臨近車廂門時，因列車行駛中產生的顛簸不慎跌落車廂門外，造成兒子死亡，因此提出國賠聲請

但台鐵抗辯時表示，員工在列車進出各站時，均有確認各車門關閉狀態，該輛列車在花秀路平交道影像顯示該車門為關閉狀態，陳男當時背倚靠車門旁，其站立方向正對且可直眼平視「危險！禁止站、坐車門口」、「車輛行駛中請勿開啟車門」等警示，右側並設有「請勿在車廂間通道佇留」之警示，且陳男當時雙手交叉置於前揹背包上方。列車於行駛中及進站前、後均會廣播因列車搖晃，請旅客應站穩並握好扶手、注意列車行進間勿 隨意開啟車門及倚靠或站立車門口等應遵守相關事項。陳男違法站立於車廂出入口通到處，且可能因其隨意開啟車門而不慎摔落，並非人員之過失或設施故障所致，已盡安全維護義務。

法官審理後則痛批，台鐵自認車廂老舊不符成本效益，未安裝車輛行進中封鎖車門系統，把契約之外部成本惡質性內部化，罔顧人命只求經營績效之經營方式相當不足取，且本件車門隨意開啟事件並非第1件，10幾年來臺鐵依然故我，罔顧大眾運輸之企業責任，且不圖改進外，欲將行車設備不良之行車風險以標語或廣播提醒乘客注意而豁免，事故發生後又以被害人與有過失圖減輕責任，豈有此理，揆之人道理、國法均有不容，抗辯不足採信。法官認定陳男父母求償有理，判決台鐵彰化車站須賠償陳男父母分別245萬1264元及273萬2432元。仍可上訴。

家屬上訴後，台中高分院認定台鐵已盡善良管理人的注意義務並無過失，判台鐵免賠。但最高院發回更審，又逆轉判賠，但賠償金降為287萬元。