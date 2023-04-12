民進黨高雄左楠區立委劉世芳11日發聲明指出，自己因健康因素，放棄民進黨立法委員提名，確定不角逐連任，震驚綠營。民進黨立委許智傑認為，左楠地區是高雄最藍的艱困選區，劉世芳退選他覺得相當可惜，他也點名高市府觀光局長高閔琳及罷韓四君子之一的尹立都是可能接棒的人選。

劉世芳11日無預警宣布退選，因健康因素不角逐連任，引發地方政壇譁然。劉世芳發聲明指出，對於2016年栽培劉世芳當選立法委員、2020年支持連任的左營、楠梓鄉親，她深深感謝，更深深抱歉。

對此，許智傑表示，劉世芳退選他覺得相當可惜，她既認真又專業，他跟劉世芳長期推動高雄觀光發展、眷村文化保存，擔任黨團幹部跟召委都展現出專業，未來不論她有什麼規畫，都會全力為高雄爭取更多建設。

許智傑指出，左楠區是高雄最藍的艱困選區，民進黨得奮力一戰。劉世芳退選後，可能接棒的人選包含年輕高學歷高閔琳、罷韓四君子的尹立，甚至是有黑馬願意接受徵召，大家都相當期待，未來民進黨高雄8席立委會聯合作戰，確保8席全上，當賴清德總統及陳其邁市長施政的後盾。