立法院國民黨團與新北市議會國民黨團今分別召開記者會，痛批民進黨每天抹黑新北市長侯友宜還有黑金等，卻沒有用相同的標準檢視賴清德；民進黨發言人張志豪今反批，國民黨已淪為造謠抹黑製造機，中央地方串聯大噴政治口水，用不實的言論對賴主席進行人身攻擊，企圖混淆視聽，別忘了自己才是最大的黑金共同體。

民進黨今下午將提名身兼黨主席副總統賴清德，代表民進黨參選2024總統大選，國民黨今大串連，召開記者會「清算」賴清德行政院長及台南市長任內作為。

張志豪今痛批國民黨，別忘了自己才是最大的黑金共同體，造謠抹黑前，先好好面對自身的爭議事件，不要迴避。國民黨立委的記者會內容，根本是「竹篙湊菜刀」，東瞎西扯、胡亂拼湊，始終迴避一連串包括88槍擊案件的幕後主使者與藍營要角關係，及正副議長涉嫌與黑金的連結，所以企圖用不實指控、造謠抹黑的方式轉移焦點，令人遺憾。

他說，至於國民黨新北市議員出來蹭聲量，根本是不務正業，請好好監督侯友宜市長，在新北當議員，卻異常關心台南市，何不到台南接受民意考驗？

張志豪指出，要刮別人鬍子前，先把自己的刮乾淨。立委吳怡玎曾遭控涉嫌生技股后康友-KY淘空、炒股訊息，甚至被檢調陸續發動大規模搜索與調查行動，對於涉嫌炒股、影響康友股價，應該先向損失的股民說清楚。