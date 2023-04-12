黃柔閩、潘奕如跟郭昱晴因為拍《最佳配角》成了好朋友，跟劇情一樣，三個人的個性剛好互補。黃柔閩跟潘奕如今天（12日）南下高雄宣傳，兩個人的家都在高雄，父母親雙雙出席參加女兒的活動，黃柔閩的父母都是八旬的年紀，爸爸更是88歲高齡，過去是音樂老師，潘奕如的父母也是七十多歲，媽媽是攝影師，兩個人都遺傳了父母的藝術基因，走上表演這條路。

《最佳配角》宣傳現場，黃柔閩和潘奕如的父母也雙雙到場支持。（大愛提供）

新婚人妻潘奕如春風滿面，活潑的個性話匣子打開就滔滔不絕，飾演的角色「韓立賢」今天登場，潘奕如除了還原角色的髮型之外，特別選擇以中性率氣的方式呈現角色的精神，一登場後就有一場哭戲，哭到導演喊停之後，潘奕如哭到都停不下來。潘奕如也特別推薦黃柔閩在劇中因為父母接連喪生，一場在床上極度崩潰的哭戲，連潘奕如看了也跟著想哭。

相較於潘奕如，黃柔閩就是溫柔安靜不多話的個性，跟劇中「春美」一模一樣，唯一不同的就是黃柔閩到現在還是單身，詮釋的角色是因為聯誼抽鑰匙相識後就是一輩子的好姻緣，「春美」跟先生到現在，走到哪裡都是十指緊扣牽緊緊。

《最佳配角》拍攝回憶戲分用絲襪套住鏡頭創造朦朧感。（大愛提供）

為了拍攝二十多歲的黃柔閩，導演在鏡頭前用了一個特殊道具「絲襪」，讓已經化年輕妝的黃柔閩，在鏡頭前的朦朧感看起來更返老還童。導演也特別用主觀鏡頭拍向黃柔閩提親的戲，回憶復古的手法，特別逗趣。

《最佳配角》講述三個女牙科助理，主角人物「春美」，怕生羞怯的性格，在茫茫人海裡是默默無聞的小人物，但卻選擇面對人群、面對生死，勇敢挑戰自己，拋開「公主」嬌嬌女的框架，走出舒適圈，《最佳配角》希望能讓更多人相信自己是自己生命中的主角。