法新社報導，共和黨地產大亨川普因涉嫌向成人片女星暴風女丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費而在紐約遭到起訴，面臨34項重罪指控。他告訴福斯新聞頻道（Fox News）明星主持人卡爾森（Tucker Carlson），沒有什麼能夠阻擋他再度參選，即使遭定罪也一樣。

川普說：「我絕不退出。這不是我的作風，我不會這樣做。」

這是76歲的川普上週遭到正式起訴並為此按捺指紋後首度接受主流媒體訪談，他對80歲的拜登是否會拚連任存疑。

他說：「我看不出可能性。這不是年齡問題…我就是覺得他不行。從身體和心理角度來看，我就是看不出拜登可以，我看不出來。」

在川普擔任總統期間，福斯新聞成為他大鳴大放的平台。隨著川普爭取共和黨提名再度問鼎白宮議題升溫，一度冷卻的彼此關係已然穩步恢復。

川普在訪談中還批評法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在訪中期間「拍（中國國家主席）習近平馬屁」。

推測將獲得共和黨提名的川普在訪談中與主持人閒聊時表示，自他卸任以來，美國已失去其在全球的影響力。

川普告訴卡爾森：「這世界很瘋狂，它正在爆炸，而美國絕對沒有發言權。」

「我的朋友馬克宏對中國態度放軟，去拍他（習近平）的馬屁。好吧，我的意思是，『法國現在投向中國了』。」

馬克宏上週赴中國進行國是訪問後受訪時表示，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突之中，並強調歐洲戰略自主，不應跟隨美國。相關談話引發國際砲轟。（譯者：何宏儒/核稿：劉文瑜）1120412