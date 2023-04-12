環山部落供水系統燒毀，中市經發局緊急搶修解決缺水危機。（台中市政府提供）

環山部落供水系統燒毀，中市經發局緊急搶修。（台中市政府提供）

和平區平等里環山部落周邊日前因發生森林大火，燒毀該部落飲用水供水管線！經濟發展局指出，市府接獲市議員古秀英及前議員林榮進通知後，立即洽商和平區公所、當地代表、里長勘查檢討，隨即以緊急採購搶修經費148.5萬元處理改善；預計4月底前搶修完成復水，務必讓160戶部落居民有水可用。

經發局指出，日前環山部落發生森林大火，雖緊急協調周邊鄰近系統支應，但因近期雨水量減少導致供水量不足；為緊急因應供水，昨日市議員古秀英、經發局科長鄭錫禧、和平區民代表會代表詹森、平等里長梁韶陽、原民會及和平區公所等，連同包商至環山部落勘查確認。

經發局說，昨日現場勘查發現，既有管線以吊管方式平行流籠設置，因大火導致流籠燒毀，且該處已多次失火，經廠商專業評估後，目前重新初步規畫沿既有林道（農路）並避開原燒毀路段，修復1.1公里配水管線（HDPE管）、排砂閥、釋氣閥及其它水源取水設施，預計修復後仍為完備的常態供水，預期4月底前搶修完成復水。

經發局強調，環山地區因位處偏遠山區，唯一仰賴的水源僅一處，且管線老舊，每逢災後常有破損情形，多數需由居民跋山涉水到源頭搶修相當辛苦；市府相當重視山城地區供水的水質及穩定性，希望此次搶修工程能順利及早解決部落用水問題。