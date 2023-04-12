農委會昨(11)日舉辦蛋雞產業精進措施專家座談會，農委會主委陳吉仲坦言「實際缺蛋的情況比官方統計還要嚴重」，明年也有可能缺蛋。對此，筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航怒批「就不要鬧到最後連專案進口的數字都是假的」。

陳吉仲昨表示，國內雞蛋從產銷到通路都有問題，國內雞蛋不足的數量，比農委會每周公布的產銷資訊還要高，且就目前雞蛋產能來評估，不只今年，明年可能都無法滿足國內對雞蛋的需求。陳吉仲強調，為滿足消費者需求才啟動專案進口措施，預計實施到年底，之後會依照國內雞蛋生產情況逐步調整，不讓進口常態化。

周偉航今(12)日發文直言，身為農委會主委的陳吉仲說農委會統計數字是假的，「已經不知道怎麼評論」，並諷刺呼籲，認為林智堅碩士論文是林智堅自己寫的睿智網友們出來評論一下。

周偉航也痛批，就不要鬧到最後連專案進口的數字都是假的。網友則回應酸「農委會發布假訊息不用處理嗎？」、「他才有問題，整個農委會才有問題」、「最大的問題不就是上面的人嗎？」、「這根本在捅自己底下公務員，但他身為主管都不覺得自己也要擔責嗎」、「承認有問題，就應該拿出決心來解決問題」。