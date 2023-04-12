前主播眭澔平。（中時資料照，陳麒全攝）

淡江大學前副校長、戰略研究所教授王高成今（12）日驚傳墜樓身亡。對此，前主播眭澔平除深感悲痛，他也分享了過去就讀台大時，與王高成一起參加辯論比賽的往事，以及與他的合照。

「太讓B68同學們震驚難過了！」眭澔平今在臉書發文回憶，在1979年12月台大舉行新生辯論賽決賽中，他與宋玉生、張梅芝、吳惠芬所組的三研社隊，和王高成等人的政治國關隊爭冠亞軍。最終，由政治國關隊拿下冠軍，個人獎方面，前三名依序是：眭澔平、宋楚瑋、王高成。

眭澔平感嘆，他和王高成進三研社迎新營時被分配到同組，接受辯論訓練，如今才剛找出當年的照片，王就天人永隔、無法重聚，「實在太讓人難過了」。眭澔平也提到，他日前到高雄中學演講時，當時校長盛讚，王高成是該校的傑出校友。

淡江大學今早證實王高成的死訊，校方透露他留有遺書，內容提及自己因腦部病變智能已失，無法進行教學與研究。

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