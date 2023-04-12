為持續推展守望相助工作，強化社區自我防衛能力，讓巡守員了解自身任務及工作重點，發揮守望相助、互助合作精神，北市警南港分局召集轄內各派出所所屬里、社區守望相助隊隊員及公寓大廈巡守員，在分局辦理「守望相助隊巡守員任務訓練講習」。

講習特別聘請專業講師講授「對新興詐騙手法之認識與防範」、「自殺防治」、「體重健康管理與CPR基礎救護｣，藉以建立全民正確安全的觀念，針對詐騙集團經常使用的話術，如「假檢警監管帳戶」、「盜用健保卡」、「愛情交友」、「虛擬投資」等詐騙伎倆，提醒參訓巡守員或親友如接獲詐騙電話，應撥打反詐騙專線165做免費諮詢，或馬上撥打110報案。

另外也向參訓人員介紹體重健康管理與CPR基礎救護，以提升巡守員自身健康與救護觀念，並在每節課程中推出有獎徵答，提升法治觀念，積極拓展在地宣導推播管道，運用廣大民力參與宣導的策略，擴大觸及對象，期能防制詐騙，促進警民合作，共同維護社會治安。

警方表示，透過活動的多元宣導，不僅能吸引不同年齡層的民眾一同參與警政議題，藉由面對面互動交流，帶給每位巡守員全新的感受與學習新知的機會。