嘉義市112學年度國小一年級新生報到登記4月14、15日辦理，預計有2321名新生，市府將送每名新生1份好禮「靜電式白板膜」，方便孩子隨身攜帶使用，教育處長林立生表示，今年有7校總量管制，入學通知單已發送完成，若未收到，家長可備妥資料直接向學區學校辦理。

林立生表示，嘉義市用心打造幸福校園，今年特別為小一新生準備獨「嘉」迎新禮物「靜電式白板膜」，環保、無毒、不反光，板面跟背膠可以重複使用，讓孩子隨時做筆記、圖畫創作，學習更便利。

嘉義市長黃敏惠歡迎國小一年級新生來嘉義市就學。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

市府教育處表示，初步估算112學年度設籍嘉義市適齡兒童新生人數有2321人，新生入學通知單已於3月30日由各里幹事協助發送完成，家長若未收到入學通知單，也可直接備妥相關資料向學區學校辦理報到或登記作業。

今年小一新生報到仍以線上作業為主，實體報到為輔，線上報到時間為4月14日上午9時至4月15日下午4時30分，家長收到入學通知單後，可於期限內掃描通知單上的QR Code，或至「新生報到入口網」按步驟操作。

教育處還指出，興嘉、文雅、港坪、嘉大附小、精忠、志航及興安等7所國小，有總量管制，家長須備齊學區學校通知申請登記相關資料（入學登記單、戶口名簿正本及影本1份及順位審查證明文件等表件），於登記日上傳資料，或親自至學區內學校辦理登記，最終以校方公告新生入學排序名單辦理。