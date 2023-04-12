一位民眾日昨在新竹市中正路違規停車，但開單員警可能太藝術，逕行舉發單的違規事實欄位上的字跡讓違規人完全看不懂，事後車主也將舉發單貼在臉書新竹爆料公社詢問網友看得懂嗎？警方則表示，那兩個字是「騎樓」，會再要求注意字跡工整！

這名網友是在本月11日晚間8時許，在新竹市中正路違規停車，遭新竹市警第二分局東門派出所員警發現而取締，警方開出俗稱「白單」的違規停車逕行舉發單，但也許開單員警時間太趕，又或是本身太「藝術」，字跡讓人完全看沒有，尤其「違規事實」欄位上的字，根本像天書、密碼，無法辨識。

車主事後也將這張逕行舉發單貼在臉書新竹爆料公社，詢問大家看得懂是什麼字嗎？此文也立即引發網友熱烈討論。

有網友回應說，「之後收到罰單就知道啦」、「上面有違規條例可以自己查」，也有網友安慰說「白單有可能只是開給路人看，不會真正收到紅單啦」，有人則是虧說「本來可能不會收到紅單，但這下曝光了就一定會收到了」。

東門派出所所長盧品翰則是回應表示，此案逕行舉發單上的違規事實是「騎樓」2字，是騎樓違規停車，即起會加強要求員警開單時的字跡注意工整。而逕行舉發單是意在通知違規行為人，將於通知後，依違規事實予以製單舉發。