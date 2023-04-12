宜蘭縣都市沿縱向的台9線發展，但衍伸交通阻塞等問題，以「C」字型通過頭城等6鄉鎮的台2庚延伸線，從2007年完成規畫至今，卻因環保、經濟效益等問題仍卡在可行性評估階段，立委陳歐珀邀集各單位在今天（12日）舉行說明會，交通部表示，5月公路總局完成修正報告後交通部會盡快報行政院審議。

早在30多年前地方就盼能建設台2庚延伸線，直到2007年完成規畫，期間縣府向中央建議納編為省道，由公路總局負責規畫，原規畫路寬25公尺，因所須經費達302億元，路寬減半為12.5公尺，扣除先期工程後造價為122億元。

這條全長41.2公里的道路，以C字型通過頭城、礁溪、宜蘭、羅東、冬山、蘇澳等鄉鎮市，先期工程為頭城到礁溪，但礁溪到蘇澳段仍卡在可行性評估，預計要2025年才會評估完成，後續還有綜合規畫、環評等程序，地方遂向陳歐珀陳情，陳因此召開說明會。

場內說明會贊同要興建的民眾多過反對，贊成方民眾也批中央「到底還要評估幾年才完成？」縣府交通處表示，此案從陳定南縣長時代就提出總體規畫報告，縣府立場是希望可以逐步完成、盡速溝通與核定、落成執行。

交通部路政司解釋，建設難免會有破壞，可行性研究階段就是希望減輕破壞，經過可行性研究就是綜合規畫、環評、核定、編列預算，「問題在可行性研究！」如果沒有共識，後續階段問題依舊存在。

國發會表示，國發會在審議時路線上會尊重交通部規畫，但國發會審議會有很多面向，如經濟、工程等，但其他部會對這條路線「給了比較強烈的意見」；台2庚線經過濕地、湧泉，希望交通部能取得共識後再報院。

行政院代表坦言，此案比較特殊，因為有經過國家級的五十二甲溼地，交通跟環境一定要同時兼顧、全面性思考，但拖了那麼久大家的共識愈來愈收斂，可行性研究不只是技術可行，還有經濟等方面可行，問題克服後會請國發會加速審議，如問題都克服會加速核定。

陳歐珀表示，台2庚延伸線行政院及交通部審查計畫時，也給予許多修改建議，他也要求公路總局務必充分論述台2庚線的預期效益等重要性，得以盡速評估可行性，讓宜蘭的路網規畫完整。