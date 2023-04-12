美國一名咖啡店女店員珍娜（Jenna）因為長相太可愛在網路上爆紅，近期影片吸引逾8000萬人次觀看，有日本網友形容她像迪士尼走出來的公主。

美國網友珍娜經常在短影音平台TikTok分享生活影片，其中她在咖啡店工作的影片點閱特別突出，每一支都超過百萬觀看人次。

3月29日她Po出自己披散著金色長捲髮接受客人點餐的10秒畫面，影片中她頂著淡妝，臉頰上的小雀斑藏不住，她的聲音細柔，但表情豐富，語氣堅定且快速地回應客人，這支影片至今已吸引逾8400萬人次觀看，成為TikTok熱門話題。

另外2支工作影片是2022年夏天拍攝的，影片中珍娜綁著長辮子，襯衫穿一半露出左肩，她將做好的冰茶遞給客人，不過客人回應點的是冰塊，珍娜隨即道歉，從飲料中抓出大把冰塊給客人。

這支逗趣影片顯然是「set好」的，珍娜在影片中公布幕後花絮，提到她和友人拍攝了40次才完成，因為好友一直裝不出「奧客」的聲音。這2支影片分別獲得逾200萬人次觀看。

珍娜在網路上爆紅，其中有日本網友在推特整理、分享珍娜的生活照片，該則貼文獲得近300萬人次觀看，網友讚嘆她的臉真的「很像在迪士尼」；日本攝影師越地幸一也分享珍娜的工作影片，指出他本身不是迪士尼鐵粉，但如果有一天迪士尼人物真的走入真實世界，他認為珍娜就是迪士尼的真實化身。

Tiktokで話題になってる カフェ店員の jenna ちゃん 、本当にディズニーに出てきそうなお顔してる ‥ 🦢 pic.twitter.com/OLsmlVTMkH — ▷ 空 色 。 (@asppu_ao) April 7, 2023

許多日本網友也在貼文底下留言「可愛」，有些人特別喜歡珍娜的雀斑。