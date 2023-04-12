國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）今天告訴法新社，驅使全球通貨膨脹處於歷史高位的潛在因素可能持續到2025年。

法新社報導，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後全球經濟迅速重啟以來，全球各地物價飆漲。俄羅斯去年揮軍烏克蘭，更導致大宗商品價格暴衝，進一步加劇通貨膨脹。

在國際貨幣基金將今年全球通膨預測上調至7%後不久，古林查斯在華府受訪時表示：「通膨依然存在。」

儘管各國中央銀行採取積極、協調一致的行動，透過提高利率來減緩物價上漲，但許多國家的通膨率仍遠高於美國聯邦準備理事會（Fed）和其他機構設定的2%目標。

古林查斯說：「尤其核心通膨還沒開始顯著回落到目標水準。」核心通膨是指剔除波動較大的食品和能源價格指標。

他補充說：「可能要到2024年底，也許會到2025年。」

他說，核心通膨持續存在，意味著各國央行可能不得不在更長一段時間裡維持較高利率。