大股東把手上持有的股份，存入香港清算系統的消息打擊騰訊12日股價，盤中一度下跌4.94％，最新報362.6港幣，跌3.7％。

香港01報導，南非傳媒集團Nasper自2001年起已投資騰訊，當年以3,200萬美元買進騰訊46.5％股權。近年Nasper及旗下的Prosus均先後減持騰訊。Prosus在2022年為支持股價，同年6月打破「三年不減持騰訊」的承諾，並預計每日出售騰訊的股份規模，不會超過騰訊日均成交量的3％至5％。