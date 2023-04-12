暑假出國提早卡位，近期已有不少民眾詢問7、8月旅遊行程，為期待已久的家庭出遊計畫做準備。根據雄獅旅遊大數據統計，暑假熱門目的地前三名依序為歐洲、東北亞、東南亞，並以「樂園、海島」、「全包式渡假村」及「深度旅遊」三大型態最受關注，為此雄獅推出多元旅遊商品，國外旅遊每人最低2萬有找，小孩同行另有折扣。

日韓旅遊相當受到國人喜愛，加上暑假為親子出遊旺季，結合樂園及文化的行程更受歡迎，如CP值最高的首爾5日遊每人2萬有找，可全日暢遊韓國最大主題樂園－愛寶樂園，還能在600年歷史的北村韓屋村體驗傳統文化魅力；東京雙樂園5日小孩再折1萬元，東京迪士尼海陸雙園一次滿足，還將造訪最新橫濱打卡熱點，欣賞會行走的「RX-78-2初代鋼彈」，感受日本動漫文化的生命力；海島行程推薦到峇里島，入住獨棟VILLA享受舒服SPA，漫步金巴蘭海灘戲水欣賞夕陽美景，再到小朋友喜愛的野生動物園，展開一場悠閒的夏日陽光之旅。

隨著國境解封，睽違已久的郵輪也正式回歸，義大利品牌郵輪歌詩「達莎倫娜號」將於7月1日至9月22日以基隆為母港，推出4至6日行程、共計23航次，走訪沖繩、石垣島、宮古島、福岡、長崎、鹿兒島、釜山及濟州等日韓城市，每人19900元起。莎倫娜號於2022年全新整修，有「眾神之船－海上的古羅馬」美譽，不僅能在郵輪上觀賞大劇院歌舞秀，也有許多娛樂休閒設施，以及一日小船長、一日小公主等體驗活動，或是青少年喜愛的虛擬遊戲中心，讓同齡的孩子能結伴同樂。

向來最受家族旅客歡迎的Club Med，暑假行程推薦「台灣虎航直飛Club Med普吉島5日」，每人36200元起，第二人可折2000元。普吉島有「泰國珍珠」美譽，Club Med度假村打造完整的成人休憩空間與兒童照護服務，並為4個月至17歲的幼兒、青少年提供分齡俱樂部，而「靜池」則讓成人能享受愜意寧靜時光。另有浮潛、空中飛人、射箭、高爾夫活動，攀牙灣古帆船之旅、Phi Phi島快艇之旅等村外行程，感受自然人文風情。

針對喜愛深度旅遊及客製化旅行的高端客群，推薦巴西單國15日行程，探索擁有地球之肺的雨林，更獨家安排世界奇景「千湖沙漠」之旅，及搭乘直升機鳥瞰伊瓜蘇瀑布全貌，每人319000元；秘魯深度探索14日帶領大家全方位體驗從亞馬遜雨林到高海拔的的喀喀湖，及高超的建築工藝，獨家搭乘世界頂級奢華集團的Belmond Hiram Bingham景觀列車，以最豪華舒適的方式前往馬丘比丘。

歐洲部分，義大利全覽12日行程，漫遊馬特拉、蘑菇村、五漁村等18處經典景點，探索羅馬、佛羅倫斯及威尼斯三大城市，用餐則安排米其林一星精緻饗宴；北法原味10日走遍諾曼第、羅亞爾河谷、巴黎等三大名區，品嚐知名米其林三星餐廳Le Pré Catelan，以及有超過600年歷史的經典餐廳La Couronne，用五感體驗真正的法式奢華風情。