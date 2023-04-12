馳諾瓦科技今年首度參展E-Mobility Taiwan Hybrid台灣國際智慧移動展，並於展會期間發表多款直流充電樁產品。馳諾瓦科技此次不僅以全新的公司形象參展，並展示了創新的新世代充電產品，其中包含單體式直流充電樁DQ480和DS240，以及搭載50吋4K螢幕的廣告充電樁DA480。

馳諾瓦科技除致力為社會環境提供完善的充電服務外，更站在客戶及使用者立場，滿足多樣使用場景提供全方位的充電解決方案，在思考商業效率的同時，也為使用者創造更好的體驗。

飛宏科技自2011年佈局電動載具能源供應事業，在2014年成功開發出第一支充電樁，進入電動載具充電樁市場至今已逾12年，看好全球電動車滲透率逐漸提升，充電樁市場規模與需求呈爆發式成長，2022年電動車能源事業群在飛宏科技的營收較前一年成長 4.88 倍，達到18.78 億元，因此於2022年9月正式成立子公司馳諾瓦科技，為全球合作夥伴提供更多元的充電解決方案。

馳諾瓦科技作為全球充電樁科技的領先企業，提供合作夥伴從設計、生產、驗證到服務的一條龍模式，已在全球35個市場出貨超過三萬座充電樁；同時因應全球充電樁的需求拓展全球市場，馳諾瓦科技除了在東莞、越南有生產據點之外，也持續進行台南 二廠、三廠擴廠工程，以增加全球充電樁產能。此外，為拓展日本市場，也在今年年初購入日本千葉工廠，積極做擴展日本市場業務的準備。

馳諾瓦科技以先進的產品研發、工業設計能力及對於市場需求洞察的敏銳度，繼去年在全球展示多項DC直流快充的概念產品後，獲得全球市場高度詢問，今年，馳諾瓦科技進一步於「E-Mobility Taiwan Hybrid台灣國際智慧移動展」展示DQ480、DS240和DA480等三款全新直流充電樁概念機即將達到量產的里程碑，預計在今年下半年正式出貨。

DQ480為全球首款可輸出最大功率480kW的單體式直流充電樁。馳諾瓦科技以產品研發優勢能力創造480kW整合的櫃體空間，搭配四支直流充電槍，並且可自由搭配7吋、21.5吋與32吋不同的螢幕組合作增加電動車車主的用戶體驗。DQ480適合用地受限、有快速充電的都會型停車場域，如商業車隊、加油站、商業中心與購物中心等，加速營運商充電樁車輛迴轉與使用效率。

DS240單體式240kW雙槍充電樁，以優異的工業設計能力創造不同以往的充電樁外型，流線腰身設計搭配底部星光燈與三色全彩充電照明指示燈，同時提供優雅與高效的充電體驗，可輕鬆融入各式現代城市場域，如車站、購物中心與商業大樓等；全新升級可迴旋收納的槍線管理系統，搭配最高120cm的無障礙體驗設計，讓使用者的充電槍拉取與回彈更輕鬆省力；搭配可客製7吋、21.5吋與32吋三選二的防眩光觸控螢幕，可作為廣告曝光版位，協助營運商創造多樣營收來源，促進異業合作結盟機會。

去年首度亮相，現已接近市售版本的DA480廣告充電樁，內建雙面50吋4K螢幕，可有效提供商業建築、購物中心、室外停車場、加油站與EV商用車隊等大量人流場域的充電與多元廣告應用需求。DA480搭配雙面50吋大螢幕，可有效吸引人流停駐，創造使用者視覺與聽覺多元互動；IP55防水外殼與-30°C~50°C耐候寬溫，可輕鬆應對全球不同戶外場域氣候；21.5吋觸控式人性化操控螢幕，搭配RFID Payter支付系統，提供多元支付情境與選擇。