沙鹿區農會信用部臨櫃行員發現務農老翁，以投資海產為匯款理由；火速連絡警方到場協助，即時保住老翁辛苦的血汗錢。(警方提供)

務農老翁轉投資海產 行員與警方阻詐守住百萬血汗錢

台中市沙鹿區71歲的陳姓老翁，於網路加入理財投資群組，深信該群組理財專員高獲利投資話術，日前到沙鹿區農會準備匯款100萬元到詐騙集團所指定的帳戶時；臨櫃行員發現務農老翁以投資海產為匯款理由，引起行員懷疑，火速連絡警方到場協助，即時保住老翁辛苦的百萬血汗錢。

警方指出，陳姓老翁於網路上加入理財投資群組，深信理財專員高獲利投資話術，10日上午10時許到沙鹿區農會準備匯款100萬元，至詐騙集團所指定的帳戶時，臨櫃行員發現平時務農的老翁，以投資海產為匯款理由，引起行員懷疑，再查詢對方帳戶有多筆資金異常。

沙鹿區農會行員認為老翁有詐騙高風險之虞，為求謹慎即時通報警方到場協助。清泉所副所長陳昆源、員警田宗仁獲報後，立即到場了解；陳姓老翁仍堅持投資理由，但警方對於如何投資海產方式無法說清楚，經警方與農會行員苦勸下，老翁才說明原委要投資股票獲利。

警方表示，這是常見的假投資、真詐騙手法，經過一番溝通後，老翁亦表示因對方一直稱有高獲報酬才會誤信，最後相信警方與行員，也答應不再匯款投資。

清泉所長吳嘉瑋強調，近期「假投資」詐騙手法增加，歹徒大多透過架設網站、臉書、line群組進行招募，標榜穩賺不賠來吸引民眾，請民眾針對此類話術必須提高警覺，或撥打165專線查證，多一分留意、少一分金錢損失。

務農老翁匯款投資海產行員聯手阻詐