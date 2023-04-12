速食業不只拚優惠誰最殺，就連活動也要玩噱頭。肯德基近期與饒舌團體頑童MJ116 成員大淵MUTA，一起將炸雞的酥脆聲「CRUNCH」融入嘻哈熱血精神打造「咔啦曠曲」，並推出限時好康餐點；必勝客同樣加碼Hot燒送「買小送小」限時免運費，三五人就能成團，適合上班族揪同事一起享用。

肯德基日前舉辦活動，只要到店裡唱「咔啦曠曲」就請吃炸雞，更吸引網路名人蔡阿嘎、大蛇丸、人氣啦啦隊女神峮峮、以及美食網紅「千千」陸續接力公開挑戰「咔啦曠曲接力唱」。另即日起至16日，限時推出「炸雞香香餐」（優惠代碼： 46733），超低折扣57折、優惠價只要399元 (原價699元)，可一次享有咔啦脆雞x4塊、上校雞塊x4塊（1份）、1份香酥脆薯(大) 、以及原味蛋撻禮盒x1盒＋可樂(中)x2 。

4月30日前，必勝客「Hot燒送」外送全面「比薩買小送小」再享免運費。（必勝客提供）

必勝客即日起至28日，推出平日限定個人專屬「4爽餐」，只要149元起就能享用包含主餐、副食、甜點、飲料在內的超豐盛大餐；另30日前外送全面「買小送小」還免收運費，人氣「和風章魚燒比薩」、頂級私廚款「松露海鮮珍珠起司比薩」、開運招財款「財圓滾滾金干蝦比薩」通通可以任選搭配，最高直接現省600元。