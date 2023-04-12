台新銀行再勇奪國際知名金融雜誌Retail Banker International(RBI)七項大獎，拿下包含「台灣最佳個人銀行獎」、「最佳面對面(或虛擬)客戶活動獎」、「最佳客戶策略大數據應用獎」、「最佳全方位渠道整合獎」等殊榮。因應金融科技快速發展、ESG永續意識抬頭，台新銀行堅定承諾投入氣候風險管理，致力永續經營，以及數位金融創新及客群經營，為脫穎而出獲獎的關鍵。

台新銀行表示，感謝Retail Banker International(RBI)獎項的肯定及鼓舞，將持續致力追求金融創新發展滿足客戶需求，並於追求業務發展同時亦嚴謹管控風險。在個人金融領域，台新不論於財富管理、消費金融、支付及數位銀行等均有耀眼表現，累計已榮獲多項國際大獎肯定。同時，也不遺餘力投入ESG相關領域，為股東、客戶、員工及整體社會創造多元價值，秉持「認真‧永續」精神，台新近年陸續推展「偏鄉擴展服務」、「點量能源與永續植樹」、「人才培育計畫」，皆獲得民眾廣大迴響。

作為數位金融市場領導品牌，台新銀行以客戶需求為核心，持續創新變革，提供嶄新數位金融服務，滿足不同型態客戶、商戶需求，以成為全民智慧好夥伴。例如於用戶端，結合LINE官方帳號推出「LINE個人化綁定服務」與「整合金融交易推播系統」，且除台新客戶外，他行客戶及外籍人士也均可使用。該項功能串接網路／行動銀行、線下ATM及LINE等平台，讓民眾可即時於LINE上收到帳戶交易通知，使用優惠券皮夾功能。同時，結合大數據進行用戶分群經營，提供客戶高度個人化的資訊推播，線上線下通路串聯與無紙化的服務，不僅有效提升用戶體驗，更響應ESG理念。

於商戶端，台新打造整合式的行動收付方案，推出「台新pay＋支付模組」、「ONE碼平台服務」與「pay＋電子禮票券應用模組」等服務。讓商戶透過「台新pay＋支付模組」輕鬆經營自有行動錢包與忠誠會員服務，並藉「Tokenization代碼化」技術，有效保護客戶資訊，大幅降低卡號資訊外洩造成的偽冒盜用風險。「ONE碼平台服務」，則讓商戶可一次收受多種行動錢包（如：街口、LINE pay、拍付、歐付寶等）款項，節省與各家錢包業者進行系統介接的時間及成本。

「pay＋電子禮票券應用模組」則結合錢包會員管理機制，提高使用黏著度，有效增進數位轉型效率，也幫助商戶減少自行發行紙本禮券的人力作業及管理成本。另一方面，為實現未來金融場景，台新銀行採取「體驗式行銷」，運用API技術整合集團資源，打造台新創新金融實驗室，展演未來跨產業商戶的永續金融生態圈。

在客群經營面向，台新同樣以客戶需求為導向，打造全新的整合式互動經營模式。於客戶邁向各人生重要階段時，提供線上線下全通路一致性的服務內容，並針對客戶的數位歷程與偏好規劃個人化推薦，以大數據驅動服務模式創新，完善顧客體驗。