美國肯塔基州路易維爾市（Louisville）10日爆發銀行槍擊案，一名25歲的銀行雇員持槍殺害同事，造成5人死亡、8人受到輕重傷，兇嫌當場遭到警方擊斃。然而根據肯塔基州州法規定，犯案槍枝將在槍擊調查結束後上繳至州政府，進行公開拍賣，引發市長格林伯格（Craig Greenberg）強烈不滿，指示轄內員警移除槍枝撞針，並貼上警告標語。

綜合外媒報導，路易維爾市長格林伯格昨（11）日在記者會上暗批荒謬的州法助長了槍枝氾濫：「根據肯塔基州現行法律，用來殺害我們5位鄰居、射殺救援員警的突擊步槍，有一天會被拍賣。」「想想看，這種殺人武器有一天會重新出現在街頭。」

美國肯塔基州路易維爾市（Louisville）10日爆發銀行槍擊案，警方事後公開員警在現場與兇嫌對峙的影片。

格林伯格表示，礙於法律規定，現在他只能要求員警在繳回犯案槍枝前移除撞針，讓槍失去擊發的功能，並貼上警告標籤，讓潛在的買家知道該把槍曾經用來殺人，甚至奪走無辜兒童的生命。

「這樣還不夠，」格林伯格呼籲立法者做出改變，「讓我們銷毀非法槍枝，銷毀那些用來殺害我們的朋友和鄰居的槍。」他也懇求肯塔基州當局讓路易維爾市制定自己的槍枝管制法。路易維爾市在政治立場上偏向民主黨，而肯塔基州議會目前由支持擁槍的共和黨主導。

美國總統拜登（Joe Biden）一再呼籲國會採取行動，禁止攻擊性武器，但許多共和黨人認為擁有槍枝是憲法基本權利，槍管立法始終遙遙無期。