苗栗20歲的陳先生日前與朋友出遊，轎車意外翻落至4公尺下地面，他因休克昏迷被緊急送至醫院急救，所幸經手術後復原狀況良好。嚴重車禍讓陳先生得以倖存最大的契機，就在於他有繫好安全帶，醫師也提醒，繫好安全帶絕對是保命關鍵。

開動車子前，無論前後座乘客，都要記得扣好安全帶。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，當車子受到撞擊時，駕駛或乘客若未繫安全帶，容易造成嚴重傷害甚至死亡。由於現在車子都有自動警告音通知，前座乘客大多都會繫上安全帶，後座乘客則比較容易忽略，導致重大車禍時，多是後座乘客特別容易重傷。因此，提醒民眾開車外出時，無論前後座都應繫好安全帶，才能確保自身安全。

陳姓傷者發生車禍時造成全身多處重傷，呈現昏迷休克狀態。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

馮啟彥說，此位傷者就醫時，除外觀上有明顯可見的臉部多處撕裂傷及胸、腹部挫瘀傷之外，還合併肺內出血氣血胸、右前臂及骨盆骨折，同時有大量腹內出血。在緊急進行開腹手術時，發現其脾臟碎裂、肝臟兩道撕裂傷、腸系膜裂傷，經一一修補且將脾臟切除後，病人復原狀況良好，並順利恢復意識。

由於脾臟柔軟如豆腐，受到撞擊碎裂後便難以修補，因此須將整個脾臟切除。脾臟切除後，免疫力可能會下降，建議日後要固定打肺炎雙球菌疫苗來保護健康。

馮醫師說，車禍導致的多重器官損傷，死亡率非常高，尤其未繫安全帶更是增加重傷或死亡風險。近期疫情解封，無論周末或連假，出遊的民眾都相當多，他特別提醒，開車出門時切勿疲勞駕駛，無論前後座都一定要記得繫安全帶，才能確保行車及生命的安全。