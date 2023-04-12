三重分局遭搜索！疑網拍手機遭控詐欺 警備隊員警遭移送 14:012023/04/12 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三重分局遭搜索！疑網拍手機遭控詐欺 警備隊員警遭移送。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三重警分局有名陳姓員警日前涉入一起詐欺案件，台北市警方10日持搜索票，到陳姓員警的住處搜索，並將人帶回調查，目前已被依詐欺案移送法辦。 據了解，北市警方日前接獲報案，稱有網友透過臉書購買手機，結果收到的型號與當初購買的不同，因此向信義警分局報案詐欺，證據直指該名陳姓員警涉入該案，詳細案情警方正在釐清中。 #新北市 #三重分局 #警備隊 #網拍手機 #詐欺 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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