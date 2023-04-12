三重警分局有名陳姓員警日前涉入一起詐欺案件，台北市警方10日持搜索票，到陳姓員警的住處搜索，並將人帶回調查，目前已被依詐欺案移送法辦。

據了解，北市警方日前接獲報案，稱有網友透過臉書購買手機，結果收到的型號與當初購買的不同，因此向信義警分局報案詐欺，證據直指該名陳姓員警涉入該案，詳細案情警方正在釐清中。