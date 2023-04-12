一名壯年男子因多天包皮無法歸位、導致龜頭外露，痛苦不已，經泌尿科醫師檢查發現，是泌尿科的急症「箝頓型包莖」，造成龜頭腫脹劇痛。泌尿科醫師提醒，男性在清潔私處後務必將包皮歸位，以免屆時血液循環不佳，嚴重恐致陰莖與包皮壞死。此外，有包莖問題者應儘速處理，以免發生此類緊急情況。

泌尿科醫師施冠偉在其臉書粉專上表示，一名壯年男子某天進入診間時，神情痛苦地表示，其包皮已卡住多天推不回去，導致龜頭嚴重破皮，光是碰到就痛到快升天，經他檢查，確認男子罹患「箝頓型包莖」，即因包皮開口小，但不慎後退露出龜頭，緊縮的包皮環卡在冠狀溝，無法推回原本位置，造成龜頭包皮腫脹疼痛，甚至影響血流，可能導致陰莖及包皮壞死。

施冠偉表示，該名男子表示，因包皮過長，之前褪下包皮清潔後，都可將包皮推回原處，但這次想龜頭太髒，所以「先不推回去、放在外面晾乾，」結果放一晚，就造成此慘狀。

施冠偉表示，由於若未及時處理，陰莖將壞死，所以他緊急實施「包皮歸位大法」，男子的大叫聲響徹整樓層，所幸男子的龜頭之後被順利推回原處。

施冠偉今（12日）受訪時表示，箝頓型包莖發生率不高，因為大部分男性都屬於包莖狀態，此病大多是因清潔後未將包皮歸回原處、致龜頭血液循環不佳而腫大，「進而讓包皮更難被推回原處。」如果循環不佳，有時會有陰莖壞死的可能。