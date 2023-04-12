英王查爾斯最近為了二弟安德魯堅持不搬出皇家小築（Royal Lodge）豪宅，而氣到沒力。

要是還在古代，國王面對一身反骨，叛逆又不聽話的親人，可能早就把他們放逐，甚至砍掉他們的腦袋了。然而，現在是2023年，英王查爾斯在親人屢勸不聽，又公然反抗的狀況下，只能一肚子氣，覺得心好累。

據《第6版》（Page Six）網11日報導，查爾斯眼見5月6日就要和心愛的王后卡蜜拉加冕，但令他頭疼不已的「備胎」不只有小兒子哈利，還有二弟安德魯。如今74歲的查爾斯一邊忙著準備加冕典禮，一邊則為了「房事」和安德魯吵個沒完。

安德魯在2022年灰頭土臉，拿出1200萬英鎊（近4.6億台幣），和指控他性侵的羅珀姿‧朱芙蕊（Virginia Roberts Giuffre）達成民事和解後，已被解除王室職務。而在查爾斯的大兒子威廉出世前，曾當過「備胎」，身為王位第二順位繼承人的安德魯雖然在哥哥的要求下，仍拒絕搬出溫莎城堡（Windsor Castle）價值3700萬美元（約11億台幣）的皇家小築（Royal Lodge）。

查爾斯為了說服他搬家，甚至踢出哈利和梅根，把浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）的鑰匙給了他。然而，至今63歲的安德魯仍態度堅決，拒絕離開他從2003年起就安居的豪宅。

據1位王室消息人士透露，安德魯之所以不願離開，是因為皇家小築在王室的資產組合中具有重要的地位，是王室核心高層的象徵。不過，就在查爾斯想要專心準備加冕典禮時，卻還得和安德魯爭吵，令他很火大。還有1名消息人士說，兩兄弟間的關係從沒這麼糟過。