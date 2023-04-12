55歲鍾姓男子駕駛拖車載運挖土機，今天上午11點17分，行經桃園市中壢區民權路二段與環北路二段路口，因司機誤判挖土機高度，導致挖土機勾到天纜線，他發現時已經來不及，拉倒1支紅綠燈號誌及1支電線桿，還造成一旁1民宅水管破裂，一度造成交通大打結，中壢警分局緊急調派警力維持現場交通秩序，目前交通號誌已恢復正常運作，台電也緊急派人到場處置，力求盡速恢復電力供應。

桃園中壢拖車載運挖土機未注意高度，勾倒交通號誌及電線桿纜線。(民眾提供／呂筱蟬桃園傳真)

肇事的55歲鍾姓拖車駕駛酒測值為0，他也說自己沒有注意到挖土機的高度，行經該路口時，發現好像有勾到電纜線，發現旁邊有駕駛和民眾提醒，但已經來不及交通號誌和電線桿已經倒了。首當其衝的一家豆漿店水管破裂，痛批司機實在太不小心，不知道到底要如何索賠。

桃園中壢拖車載運挖土機未注意高度，勾倒交通號誌及電線桿纜線。(民眾提供／呂筱蟬桃園傳真)

中壢警方說，目前現場交通號誌桿已經恢復正常運作，狀況初步排除，台電公司則表示，整起事故造成47戶停電，預計晚間9點完成搶修復電工作。