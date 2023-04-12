為協助新竹市玻璃文化的傳承與創新，並解決在地微型品牌面臨的營運困境，新竹市政府與台北市文化基金會聯手合作，導入專業輔導顧問，提供玻璃產業業者專屬的文創輔導機制，協助業者開拓玻璃文創商品、共創新竹市玻璃微型品牌新世代。

文化局表示，市府攜手台北市文化基金會，協助竹市玻璃產業業者開發玻璃產業的文創商品銷售通路，今年並成功爭取文化部補助，將透過「112年新竹市文化創意產業輔導計畫」，以更積極的輔導執行策略，協助玻璃產業業者進行文創產業經營輔導。

文化局長錢康明指出，「2022松菸職人風格市集」展出超過50件經3個月輔導後所推出的玻璃創作，不但補強傳統輔導模式中較少協助業者進行市場驗證的部分，市集的亮眼銷售成果，更見證新竹市玻璃微型品牌的發展實力。

文化局說明，新竹市目前共有5家品牌參與產業輔導，包含「C.C.C. Glass Works」、「凡特稀 Fantasy」、「琉情文創 Luv ＆ Reel」、「無濁 MOLASA」、「樂玻璃」，5家品牌個別擁有不同玻璃工藝技術和創作觀點，盼能藉由美觀、實用且具有創新觀點的生活用品，讓人們再次看見玻璃存在於日常的另種想像。

文化局表示，玻璃微型品牌之所以值得關注，不單是因為他們擁有悠久、扎實的專業傳統工藝技術，更重要的是「玻璃」材質本身可循環再利用的特性，在資源稀缺的當代，成為回應SDGs（永續發展）趨勢命題的絕佳對策。

而「112年新竹市文化創意產業輔導計畫」將自112年4月中旬開跑，市府會更積極的輔導執行策略，協助玻璃產業業者進行文創產業經營輔導，持續打造新竹市玻璃微型品牌。