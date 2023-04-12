民進黨今天提名副總統賴清德參選2024總統大選，國民黨立院黨團今開記者會檢視賴清德擔任台南市長、行政院院長期間的一言一行。國民黨團認為，台南市已經成為台南院檢認證的黑金故鄉，賴清德必須先向全民道歉，是自己能力不足？識人不清？還是怠惰疏縱？才讓台南成為黑金故鄉？

國民黨團總召曾銘宗表示，是誰縱容台南成為黑金故鄉？當然是當了7年多台南市長的賴清德。台南議長賄選案，台南地檢署起訴10人，檢調還原涉案過程，恐嚇手段盡出。不知道賴清德有沒有看到台南已經成為黑金故鄉？不但賄選，還暴力恐嚇。

國民黨團副書記長吳怡玎也提到賴清德親信，前行政院發言人陳宗彥，爆出接受酒店業者疑似性招待醜聞，還留下了「小芸有空嗎？」名言，他當時是賴清德擔任台南市長期間的新聞及國際關係處處長，事件爆發後匆促辭去行政院發言人職務。

吳怡玎還質疑，賴不僅識人不清，連做事能力也大有問題。例如當年台南爆發登革熱疫情，地方里長傳出缺錢，還得自己掏腰包，而2016年莫蘭蒂颱風，賴清德市長居然宣布放下半天颱風假，讓學生、民眾冒著風雨上課、上班。

吳怡玎進一步指出，賴清德的能源政策也有很大問題，在2018年深澳電廠擴建，新北反對擴建，拒發燃煤使用許可，當時賴情擔任行政院長居然說，深澳電廠燒的是「乾淨的媒」，從此，全國民眾都在找尋乾淨的媒，到底是哪一種媒？在勞工議題部分，賴清德面對照服員月薪只有3萬元時，要全國照服員當作在「做功德」、「做善事」，無視照服員低薪的問題。

藍委李德維則提到，賴清德行政院長任內執意要「拔管」，運用一切手段不讓管中閔擔任台大校長，當時的賴清德院長說，不接受任何人拿大學自主當護身符。現在管中閔校長都已經卸任了，請問賴清德主席、候選人，你當時是把大學自主玩弄在股掌之間嗎？這是追求民主嗎？未來若是領導中華民國，還會有民主嗎？難道民主只是你威權的外衣？

李德維也要賴清德說清楚，過去主張台獨，現在是參選中華民國總統？還是他心目中的台灣共和國、台灣獨立國總統？把和平當作詐騙口號，相信國人都沒有辦法接受的。