蔡英文總統今接見「加拿大聯邦眾議院外交及國防事務訪問團」；台灣與加拿大在經濟領域具有高度互補性，加拿大也是CPTPP中非常重要的成員，希望加拿大能夠支持台灣加入CPTPP，台灣已經做好準備共同遵守高標準的國際貿易規範，一起創造更大的成長及繁榮。

對於台灣希望加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，且與加拿大進一步洽簽「投資促進及保障協議」，加拿大聯邦眾議院國防委員會主席馬凱表示，若要追求經濟的繁榮，就必須先確保安全，這也是他們此行的重點。

此外，馬凱還表示，中國也在加拿大進行許多內部滲透及影響工作，加拿大已提高警覺意識，許多面對同樣威脅的民主國家也因此團結站在一起。此次訪台，就是希望能學到台灣維持且強化民主及繁榮的方法。

她致詞提到，最近剛完成訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯，也過境美國，透過這次出訪，向國際社會再次傳達台灣守護民主自由的決心，也獲得民主夥伴的回應與支持。

她說，面對威權主義不斷擴張，民主陣營的積極團結顯得格外重要，加拿大也是台灣非常重要的民主夥伴，台灣樂意貢獻心力，與加拿大及更多理念相近的國際夥伴共同堅守民主自由的價值。

總統再次感謝，加拿大在新的印太戰略中展現對台海和平穩定的重視，也在世界衛生大會、國際民航組織等重要國際場合積極捍衛台灣的國際參與，加拿大政府對台灣的重視與支持。

馬凱致詞指出，這次來台的訪團成員偏重國防及安全議題，許多團員在各自政黨及委員會也都擔任非常重要的職位，這個訪問團的組成，展現加拿大對台灣面對的挑戰的重視，此行就是要充分展現台灣的議題就是加拿大的議題、加拿大的議題也是台灣的議題。

訪團特地致贈蔡英文一份日前加拿大眾議院「加中關係特別委員會」公布「加拿大與台灣：動盪時局中的強健關係」報告書的影本。希望讓蔡總統進一步了解加拿大眾議院對台灣的最新態度。

「加中關係特別委員會」主席哈迪也表示，加拿大議會雖常有許多激烈辯論，往往很難達成共識，但無論哪個政黨或委員會，對於這份報告的意見一致。而他們發掘到的深層意義，就是加拿大與台灣的共同價值，也就是民主、自由及言論自由的重要。