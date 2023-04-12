麥當勞金門店位於昇恆昌金湖廣場1樓，目前正趕工裝修中，據工人透漏約再2個多月就可完工。(于家麒攝)

金門民眾引頸期盼30幾年的麥當勞終於要開了？和德昌股份有限公司(麥當勞)聯合昇恆昌與金湖飯店，透過金門就業服務中心將於4月17日舉行徵才活動，提供近50個工作職缺，其中包含麥當勞徵求的10多位服務人員，預料成為種子人員進行培訓，加上正趕工裝潢店面的工人透漏，內部裝修工期約剩2個多月就可完工，種種跡象顯示，最快今年暑假金門鄉親就可以就地品嘗到熱騰騰的現做麥當勞漢堡。

勞動部金門就業中心指出，和德昌股份有限公司(麥當勞)、昇恆昌股份有限公司及金湖飯店股份有限公司將於4月17日下午13：30-15：30，在該中心二樓舉辦現場聯合徵才活動，共提供48個工作機會，歡迎對餐飲、免稅店與住宿業領域有興趣的求職朋友把握機會，一起加入工作團隊。

全球速食龍頭麥當勞即將在金門展店，首波徵才提供14個正職及時薪制服務員需求，外界預料這些人員將培訓為種子店員，為開店營運做準備。據了解，和德昌股份有限公司(麥當勞)員工福利除了法定項目中勞、健保、各式假別（年、病、婚、產假等）之外，還有三節獎金及定期辦理員工聚餐旅遊等福利。

而為迎接疫情解封後的旅遊人潮與備戰開放陸客來金觀光，昇恆昌股份有限公司與金湖飯店股份有限公司也廣徵人才，提供服務銷售顧問、餐廳內外場服務員、會計等內、外勤共計34個職缺，其中餐廳爐頭及砧板，經常性薪資逹4萬元以上。公司福利則包括享團保、子女教育補助、生育、結婚、生日、三節獎金、年度績效獎金、關係企業購物、住宿優惠、工作時間免費供餐等多項福利，歡迎轉知有意返鄉就業親友踴躍參加面試。

金門就業中心張哲銓主任表示，想找工作或轉職的民眾可把握現場徵才活動與廠商直接面對面溝通的機會，深入了解想要應徵職缺之工作性質與薪資、福利及待遇。

就業中心補充說明，本次徵才活動已開放預約，求職者可透過電話或臨櫃服務時預約面試，亦可至https://forms.gle/m2doVvcJqHJif7Ku7 線上預約。當天於徵才時間內前往報名應徵者，皆會面試完畢。有任何問題歡迎來電洽詢，電話：082-311119轉8135陳小姐，金門就業中心將竭誠為民眾服務。