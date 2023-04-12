對於內政部昨日公布，111年第4季住宅價格指數，在6都中，台北市下跌0.47%，是109年第2季以來首見下跌。對此，謝志長說，內政部公布的應該是成屋，預售屋是個案表現，目前還是有剛性需求在買房，預期房市最壞的時間點就在今年。

「不會曲高和寡，永續經營周轉率很重要」。謝志長感慨地說，現在建商開發一筆個案毛利率都不到20%，一個案子又要4~5年，房價要降要有它的條件，現在面對通膨、缺工、缺料的情形，預售屋不會降價。他說，今年房市是最壞的時間點，但沒有替明年做好規畫，會來不及。

達麗的購屋哲學，謝志長說，自已是一個保守的人，在買地時會想時機差的時候還能不能賣、房屋價格降的時候有無人買，所以公司購地朝兩個方向，只要是有產業的地方、軌道經濟創造人流的地方，符合這條件，再貴的土地心也買。

達麗今年計畫推出3筆個案，總銷50億元的高雄橋頭新市鎮將會在下個月推案，Q4將在台北推總銷超過35億元的案子，以及總銷180億元的台中高鐵「地王」新案。