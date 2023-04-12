爆料人士指出，德意志銀行已資遣還留在俄國約500名IT從業人員，可能在未來6個月內完全解編這些員工。德國商報（Handelsblatt）也指稱，到去年6月為止，已有500位左右俄羅斯IT工程師搬至柏林工作。

去年，德意志銀行突然宣布將結束在俄國的業務，因為俄烏開戰後，部分投資客戶以及政界人士不滿德意志銀行沒立刻制裁俄羅斯，反而繼續營業。金融時報表示，德意志銀行尚未做出完全關掉俄羅斯IT部門的正式決定，但從現在的人力調度看來，應該是關門大吉之前的前奏曲。