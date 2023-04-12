網路找工作要小心，免得被詐騙。一名在啟智學會工作的女網友分享，最近在臉書社團上看到徵「家庭代工」的工作，內容看起來很簡單，她想著可以讓智能障礙的學員去試試看，便私訊對方問細節，怎料對方知道她的來歷以後，竟然直接招認自己是詐騙集團，但不想騙智能障礙者，並提醒她網路找工作要小心，引起網友熱烈討論，6千多人笑稱，這是詐騙集團裡的一股清流。

在啟智學會工作的女網友昨在臉書社團《爆怨公社》上分享，在某個社團上看到徵家庭代工，工作內容很簡單，只要將50個洗衣球裝成1盒，再將10盒裝成一箱，每箱50元。她想說工作看起來很容易，有智能障礙的學員們感覺也可以上手，因此就私訊對方詢問細節。

女網友表示，沒想到一問才知道，這竟然也是詐騙的一種；對方看到她是「啟智學會」的工作人員，應徵工作是為了讓智能障礙的學員做，竟奉勸她不要在網路上找家庭代工，並直接表明這都是騙人的，只是她不想連智能障礙者都騙，所以就直接了當地說了，並要原PO以後在網上找工作要小心。

女網友指出，看完對方的訊息，原PO只覺得對方根本是隱身在泥濘中的一道光，第一次遇到這種吃了「誠實豆沙包」的詐騙小姐姐，很感謝溫馨的提醒，希望這位小姐姐能夠盡快走回正途，最後也提醒大家在網路上找工作要小心。

貼文引起網友熱烈討論，吸引了6千多人朝聖狂讚，「哇！不騙身心障礙的優質詐騙集團」、「良心還未完全泯滅」、「這算是另類的好人」、「有良心的詐騙」、「詐騙集團裡的一股清流」。不過，也有網友搖頭說，留言稱讚詐騙集團的人都怎麼了，就算她今天不騙智能障礙者，她還是騙了其他人，而且對方提醒協會注意，也許只是擔憂騙了這類型的協會會鬧大，所以才沒有詐騙原PO。