阿聯酋航空與聯合航空宣布展開聯營合作，阿聯酋航空旅客前往美國將更為便捷，航線選擇也更加多元，旅客即日起可透過阿聯酋航空官網訂購機票，飛往芝加哥、休士頓及舊金山等美國3大商業重鎮，進而轉乘聯合航空前往美國各地；美國旅客也可在3大樞紐航點轉搭阿聯酋航空飛往杜拜，或再轉往中東、非洲、中亞及印度等地。

阿聯酋航空表示，搭乘聯營航班的旅客，只需要一張機票就能規劃整個旅程，除了能方便託運行李至最終目的地外，亦能享受阿聯酋航空的行李額度；阿聯酋航空Skywards會員更可於聯合航空全球所有航班中賺取及兌換哩程數。

透過兩家航空公司的聯營合作，旅客可輕鬆解鎖亞特蘭大、奧斯丁、丹佛、明尼亞波利斯及鳳凰城等阿聯酋航空航點以外的美國城市。如計劃前往其它城市例如底特律的旅客，則可搭乘阿聯酋航空自杜拜直飛芝加哥或休士頓，再轉乘聯合航空航班前往最終目的地，同時享有聯營航班專屬的飛行服務。

阿聯酋航空商務長阿德南．卡辛（Adnan Kazim）表示，藉由聯合航空遍佈全美的飛行網絡，阿聯酋航空將能為全球旅客提供更多選擇，輕鬆造訪美國境內超過150個城市，滿足學生、商務或探親、旅遊等不同需求。

目前，阿聯酋航空提供杜拜往返12個美國城市的航班，並飛往加拿大、墨西哥、巴西和阿根廷等5個國家。

阿聯酋航空在美洲有17個航點，包括美國的波士頓洛根國際機場（BOS）、紐約甘迺迪國際機場（JFK）、洛杉磯國際機場（LAX）、休士頓喬治．布希州際機場（IAH）、芝加哥歐海爾國際機場（ORD）、華盛頓哥倫比亞特區杜勒斯國際機場（IAD）、西雅圖國際機場（SEA）、紐華克自由國際機場（EWR）、奧蘭多國際機場（MCO）、達拉斯／沃斯堡國際機場（DFW）、舊金山國際機場（SFO）及邁阿密國際機場（MIA）。阿聯酋航空亦飛往墨西哥市（MEX）、多倫多（YYZ）、聖保羅（GRU）、里約熱內盧（GIG）與布宜諾斯艾利斯（EZE）。