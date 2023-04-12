靜宜大學與泰國東亞大學締結姐妹校並合作開設專班，提供泰國大學生來台學習華語，並規畫中文藝術與文化、華語企業管理、商用華語等特色課程。同時進行在地沙鹿與台中地區的文史導覽、社區踏查與傳統藝術巡禮等活動；藉此瞭解台灣、體驗傳統藝術文化及濃濃人情味。

靜宜與泰國東亞大學締結姐妹校並合作開設專班，提供泰國大學生來台學習華語。（靜宜大學提供）

靜宜中文系主任汪淑珍指出，今年是疫後首次辦理專班，希望能深化兩校交流，協助外籍學生學習中文辭彙與用語，並認識傳統藝術文化，培養學生華語溝通與表達能力。靜宜學生也在共學共遊中，彼此教學相長！

靜宜大學透過社區踏查與傳統藝術巡禮等活動，讓泰國大學生體驗傳統藝術文化及濃濃人情味。（靜宜大學提供）

靜宜中文系大四學生盧為睿設計一款學習華語的桌遊，由他帶領泰國學生透過抽取字卡以進行字詞造句、故事接龍與經驗分享。並由系上學習書法長達12年的大三學生林羿名，教導泰國學生書法及水墨畫，從中體驗中華書畫之美。

靜宜大學並規劃在地沙鹿與台中地區的文史導覽等活動。（靜宜大學提供）

泰國東亞大學大三學生劉金安說，來到台灣希望體驗新事物，瞭解特色文化並結交新朋友！印象最深刻的是台灣民眾的溫暖與熱情；最喜歡傳統藝術文化課程，能到深具特色的社區實地踏查，讓他深切感受當地獨特的生活氛圍，並留下許多美好的回憶。

靜宜大學並規劃在地沙鹿與台中地區的文史導覽等活動。（靜宜大學提供）

第一次來到台灣的學生林晨說，他最喜歡華語企業管理課程，學習過程中能瞭解台灣企業發展及管理模式，收穫很多。