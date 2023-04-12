台灣民眾黨主席柯文哲展開20天的訪美行程，他於美東時間11日晚間18時，參加「大紐約區柯P之友」舉辦的僑宴，僑胞反應熱烈。柯文哲提到，蔡英文總統行政專機走私香菸，需要多少人配合？直呼「整片爛光光」，並強調自己做的正，底下就不會亂搞。

台灣民眾黨主席柯文哲展開20天的訪美行程，他於美東時間11日晚間18時，參加「大紐約區柯P之友」舉辦的僑宴。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

柯文哲先是回答僑胞自己會選總統，至於為何要選總統？柯提起私菸案，他說，蔡英文當總統，她出國訪問，她的總統行政專機走私香菸，這件事情的問題出在哪裡，這叫冰山之一角，你想想看總統專機走私香菸，需要多少人配合？華航一定要配合，因為在飛機上，海關、倉儲，還有香菸總要有地方擺，所以表示說，用閩南話來講「整片爛光光」。

台灣民眾黨主席柯文哲展開20天的訪美行程，他於美東時間11日晚間18時，參加「大紐約區柯P之友」舉辦的僑宴。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

柯文哲強調，總統最重要的功能是什麼，就是「他自己做的正，底下就不會亂搞，所以有時候是自己貪，有時候他是不管底下的人貪，有的是想管也管不了。」

柯文哲表示，他當總統第一個好處是自己沒有包袱，他當台北市長8年，有聽過台北市有什麼問題嗎？沒有，因為公開透明就好了，所以只要市長不貪汙，副市長就不貪汙，副市長不會貪汙，那些局長就不會貪汙，一層一層下來，問題就解決掉。

台灣民眾黨主席柯文哲展開20天的訪美行程，他於美東時間11日晚間18時，參加「大紐約區柯P之友」舉辦的僑宴。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

他說，還有一點，他當台灣總統，台灣跟美國可以維持良好關係，跟大陸關係也可以改善，這是最大的好處。語畢，台下報以熱烈掌聲。