近期去美元化議題成為全球關注焦點，但有著「SPAC之王」之稱的知名風險投資家、億萬富翁Chamath Palihapitiya認為，美元主導地位的不確定性增加，有很大程度是被誤導的，整件事無足輕重，包括人民幣在內的其他貨幣不太可能取代美元。

Business insider報導，俄烏戰爭爆發後，由於俄羅斯遭經濟制裁，其他國家開始擔憂過於依賴美元將成為未來軟肋，去美元化議題開始發酵。

今年以來，大陸與巴西簽署利用各自貨幣進行交易的協議，大陸與法國透過人民幣進行液化天然氣的交易，巴西與阿根廷打算推動中南美洲使用共同貨幣「SUR（意為南方）」，東南亞國協也召開會議討論該如何降低對主流貨幣的依賴。

儘管如此，Chamath Palihapitiya認為這些跡象不代表美元霸權的終結，尤其人民幣在某種程度上仍與美元掛鉤，「如果發生金融危機時刻，除了黃金等大宗商品之外，美元仍是典型的避險資產。」

Chamath Palihapitiya還提到，人民幣使用率的增加並不代表美元的主導地位結束，「這個議題上有很大的程度是被誤導的，其他貨幣不太可能取代。」

Chamath Palihapitiya也點出人民幣的問題，「在人民幣以自由浮動的價格計算前，我們不會知道市場上真正的清算價格是多少，大陸一直非常有效的操縱人民幣，以維持貿易地位。」