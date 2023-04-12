日月光投控公布自結營收，3月營收457.75億元，月增14.48%、年減11.95%，單月受惠於晶圓存貨開始進入封測製程，車用及工業用等EMS電子代工訂單回穩；3月營收當中，IC ATM(封裝測試及材料)營收257.71億元，月增11.19%、年減15.6%。

日月光今年第一季營收1308.91億元，季減26.2%、年減9.35%，創下2021年第3季以來的七季低點，呈現淡季更淡；其中首季IC ATM營收733.19億元，季減22.3%、年減12.74%。

法人預估，日月光今年第一季平均產能利用率季減10個百分點以上，整體毛利率估季減3個百分點以上。不過封測業務第一季應可望落底，整體第2季業績挑戰季增雙位數，日月光今年營運將逐季成長，年度業績力拚與去年持平。

日月光董事會通過2022年盈餘分配案，每股擬派發8.8元現金股利，創日月光投控成立以來新高，配息率60.56%，殖利率高，助攻日月光日前股價衝一年半新高水準，周三股價持穩抗跌。