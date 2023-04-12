Micro LED顯示器具有高亮度、高對比、廣色域、廣視角與高信賴性等優勢，4K2K顯示器由數千萬個如蝴蝶鱗片般極微小LED所構成，結合友達領先業界的LTPS主動式驅動及LED無機材料與自發光特性，打造出近乎完美的極致畫質、更快的反應速度並延長使用壽命，以及超高透明度與可撓、可彎曲特性，易克服各種框架的顯示應用，創造出更便捷的數位生活、更廣闊的無限視野，成為次世代顯示器先鋒。

友達自2012年投入Micro LED研發，持續累積深厚的顯示技術與製程能力，引領業界推出一系列不同場域應用的差異化產品。為加速商品化進程，友達以顯示器產業領航者的角色，整合上下游供應鏈，建立Micro LED完整生態圈。包含結合富采與錼創的Micro LED元件資源，藉由友達精準的巨量轉移技術，將Micro LED晶粒轉移至AM-TFT背板；另與瑞鼎科技開發Micro LED顯示驅動IC、明基材料合作封裝表面處理材料，並搭配友達在顯示產業累積的影像調校技術，將畫質表現更顯生動逼真、驚艷視界。友達集結顯示器、LED、精密機械、半導體產業，布局一套完整的產業陣線聯盟，提供全方位Micro LED解決方案服務，並逐步實現商品化目標。

友達布局完整的Micro LED產業鏈，再加上終端品牌客戶需求，推進全球首發商品化的Micro LED穿戴裝置。友達繼2021年展出1.39吋全球最高畫素密度的Micro LED顯示器後，隨著設備與相關零組件發展愈臻成熟，今年成功打破技術堡壘，推出1.39吋商品化的智慧手錶，除了採用符合智慧手錶設計的正圓形外觀，並搭配高達326 PPI畫素密度、維持色彩飽和與高對比特性，改善大視角色偏與高亮度顯示的壽命問題，同時達到省電與滿足戶外豔陽下顯示清晰資訊的訴求，展開量產化的首班列車。