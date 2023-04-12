1名何姓男子經商陸續滯欠營業稅、所得稅、健保費、勞保費、交通罰鍰等合計近6百萬元未繳，被稅徵機關從2014年起陸續移送至彰化分署強制執行，並在去年底遭到管收。何男情急下商請妻子擔任擔保人後獲釋，但他之後又無力續繳欠款，使其妻子名下一棟1200餘萬的透天厝遭到拍賣，用來償債及還款。

彰化分署指出，近來不動產法拍會買氣強強滾，3月21日及4月11日共計拍定1棟透天厝、6筆土地，總計拍定價格達1612萬9999元，挹注國庫甚豐。不少物件因物況極佳、產權單純完整，相當受民眾歡迎，第二次拍賣便迫不及待進場投標競價，有助於國家公法債權得以迅速滿足。

其中，3月21日拍定標的之一為擔保人所有之豪華透天厝，位於南投縣埔里鎮育英街，約新建6年的透天住宅社區內，土地、建物總坪數約90坪，底價為1263萬6000元。

該案起因何姓義務人經營商號陸續滯欠營業稅、所得稅、健保費、勞保費、交通罰鍰等合計近6百萬元未繳，經財政部中區國稅局民權稽徵所等移送機關自2014年起陸續移送至彰化分署強制執行。

承辦行政執行官查得何男將多筆高額資金轉至妻子帳戶，而未主動用以繳納上開所欠，顯有積極阻礙執行，隱匿處分財產之管收事由，遂於2022年11月15日拘提何男到場

何男為避免遭受管收影響工作，向彰化分署辦理分期每月繳納5萬元，並商請妻子自埔里住家趕至彰化分署擔任擔保人後獲得釋放。後因何男經營之商號遭跳票，無力續繳遭廢止分期繳納，轉而對擔保人執行拍賣其名下房產。

彰化分署於今年2月公告第2次拍賣擔保人房地，因該拍賣標的為新蓋成屋，屋況嶄新產權明確，門前騎樓可供停車，且鄰近國小、超商，生活機能相當便利，為質優稀有之拍賣物件，吸引不少買家詢問，於拍賣當日最終以高於底價之1289萬9999元高價賣出，賣得價金除可抵償抵押債權，亦可清償何男部分稅費。

彰化分署表示，該分署尚有其餘未拍定之物件，有位於員林交流道旁的住宅用地、田尾鄉權利範圍全部的建地、南投縣仁愛鄉原住民保留地、竹山鎮的工業廠房等，該分署將另於4月25日續行拍賣。