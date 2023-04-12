老婦人騎電動車出門沒電卡路中，平鎮警出手援助順利返家。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名72歲行動不便的羅姓老婦人，11日下午趁著家人不注意，獨自騎著電動車外出，沒想到騎到一半電動車突然沒電，老婦人連人帶車卡在車水馬龍的中豐路上不知所措，所幸平鎮警分局北勢派出所員警巡邏經過，即時伸出援手，才讓老婦人得以平安返家。

平鎮警分局北勢派出所副所長劉峻瑋表示，家住龍潭區陸軍總部附近的羅姓老婦人，平常都騎電動車代步，11日下午16時許向家人表示要前往龍潭市場購物，但不曉得何故，卻一路騎到平鎮區的中豐路，沒想到電動車又突然沒電，剛好老婦人外出也沒攜帶手機，加上本身行動不便，只能呆坐電動車上，孤立無援。

幸好北勢派出所巡佐黃禹中及警員曾士哲晚間巡邏經過中豐路，看見老婦人表情無助的坐在電動車上，員警察覺有異，立即主動上前關心，一問之下，才知道原來老婦人的電動車沒電，回不了家，且老婦人疑似因為年紀太大或是太過緊張，面對員警詢問完全無法清楚表達語意。

經過員警耐心的安撫，待老婦人情緒穩定，總算得知老婦人的姓名，並順利聯繫上老婦人的家人，員警為了讓老婦人能平安返家，索性駕駛巡邏車將老婦人送回住處，老婦人的丈夫看到老伴平安無恙的歸來，頻頻向警方道謝並表示，幸好有警方熱心的協助，才能讓老婦人平安返家。