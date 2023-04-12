電信詐騙翻倍成長，犯罪平均年齡28.9歲。立法院民眾黨團總召邱臣遠今天說，目前政府打詐有3大缺口，包括數發部責任重大卻持續迷航、金管會遲未納管虛擬貨幣、犯罪者年輕化，教育部應加入打詐的統籌機關，針對這3個缺口，政府應該速速補漏。

根據刑事局統計，2022年全部詐騙案造成的民眾財損高達70億元，5年成長75％。其中網路詐騙案造成民眾超過22億財損，年增13.66％，被害人數超過1萬3千人，增長幅度高達6成。

另外，根據法務部統計，近5年電信詐欺罪案件偵結犯罪人數，從2017年的4萬5821人，快速攀升到2021年9萬5674人，5年間犯罪人數成長109％，合計達31萬9767人。

其中「單純提供人頭帳戶」占6成最多，而「單純車手」人數5年間增加2.7倍。最重要的是電信詐騙平均犯罪年齡只有28.9歲，其中以「單純車手」26.9歲最年輕，較ㄧ般刑案有罪者平均年齡40.9歲，低了14歲。

民眾黨立委邱臣遠。（本報資料照）

「打詐越打越旺、越打越年輕，打詐國家隊仍須努力！」邱臣遠表示，為了遏止台灣成為詐騙之島的罵名，行政院千呼萬喚，終於在去年7月頒布「新世代打擊詐騙策略行動綱領」，也就是前院長蘇貞昌說的打詐國家隊。

他接著表示，但是防詐工作的重中之重，就是發展數位工具，包括研擬電信防詐措施、網路信任機制及推動公私協力研發防詐技術，才能有效「防制貨到付款、一頁式詐騙」、「遏止詐騙網頁刊登」、「防制簡訊詐騙」。

邱臣遠質疑，主要網路詐騙的介面及金流管道，包括電商、第三方支付服務業及遊戲點數等三大產業，這些主要業務的主管機關「數位發展部」，卻在去年8月才成立，難怪政府打詐不力。

邱臣遠認為，目前政府打詐有3大缺口，包括數發部責任重大卻持續迷航，金管會遲未納管虛擬貨幣，犯罪者年輕化，教育部應加入打詐的統籌機關，從教育面防堵年輕人受騙加入詐騙犯罪集團，針對這3個缺口政府應該速速補漏。