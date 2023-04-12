台北市議會12日開議，議長戴錫欽也選在開議日，會同台北捐血中心與松山信義區個里長，在台北市議會外舉辦捐血活動。而戴也親自捲起袖子帶頭捐血，並表示近年來青年捐血率有下滑的跡象，因此除了身體力行鼓勵捐血外，也希望市府相關局處能夠鼓勵青年樂於捐血。

根據資料顯示，台灣的平均捐血率為8.08％，但24歲以下年輕人的捐血率從102年的14.69％下降到11.15％，捐血人數從14萬4090人降至6萬1408人。其中17歲以上的高中生，在111年全台北市高中職學生約8.1萬人中，捐血人數平均每年僅有1500人捐血，僅1.9％，遠低於24歲以下年輕人的平均捐血率！另外，高中職生學生的捐血人數以106年的2378人與111年的1570人相比較，捐血人數減少808人，下降34％。

戴錫欽表示，希望透過自己身體力行捐血，鼓勵民眾能夠在自己身體狀況許可範圍內，定期且踴躍捐血。而針對青年捐血率下降一事，戴錫欽則表示，會要求北市教育局、衛生局未來能夠把健康捐血的概念及好處，透過課程設計，傳達給學子們，一方面有衛教常識的宣導，另一方面也透過鼓勵機制等誘因的設計，讓這樣的觀念能夠健康的傳遞，以提供年輕人的捐血率，更避免血荒發生。

醫療財團法人台灣血液基金會指出，按照目前的捐血率，預計2030年台灣將會面臨血荒，甚至引發國安問題。基金會方面表示，民眾應養成定期捐血的好習慣，避免因一時熱情湧入捐血，造成血液保存恐過期的壓力。基金會強調，定期捐血除了可降低罹患心血管疾病風險、降低體內鐵質的沈積外，由於捐血前都會對民眾進行小型的健康檢查，捐血後也會將血液進行13項傳染病的檢測，若有罹患疾病的狀況，也會及時通知捐血者。