原基隆市消防局長陳龍輝榮退，12日由基隆市長謝國樑任命原任第二大隊大隊長向永財接任新局長。但綠營質疑，謝是透過政務官模式任命向永財，而非從事務官轉任，就警消體制而言不合常規，且向未受簡任訓練，領導能力可能不足。對此謝國樑回應，向永財出身基層消防員，已服務42年，且是從第二大隊大隊長轉任，資歷豐富，絕不會有專業不足的問題。

謝國樑表示，他之所以會任命向永財，就是看重他自1981年從基層消防員做起，經過分隊長、科長一路做到第二大隊的大隊長，對於各類災害應變有相當的熟稔度。同時，本次任命最重要的意義就是告訴大家，最基層的消防員也能成為消防局長。

民進黨團總召鄭文婷質疑，本次政務官任命不合常規，且可能會有領導能力不足問題。（徐佑昇攝）

不過民進黨市議會黨團總召鄭文婷質疑，此次任命案有幾項問題，首先，向永財本身並未辦理退休，卻用政務官的形式來任命，他的年資及退休金計算會不會有爭議？再者，向並沒有受過簡任官的訓練，是否能勝任這個政務官的職位？最重要的是，消防局長是非常重要的職務，在災害發生時必須調度所有的消防人員應變，他是否有這樣的專業職能？

對此謝國樑回應，他認爲不會有議員擔心的狀況，因為向永財的消防是真真正正從基層做起的消防員，歷練整整42年，有非常豐富的救災經驗，不會有專業不足問題。

新任消防局局長向永財。（徐佑昇攝）

新任消防局長向永財表示，感謝市長謝國樑的信任與任命，他上任除了會強化火災預防、災害搶救、緊急救護等三大核心任務外，也會對高齡化社會型態及新興災害類型，事先規劃防範措施。向也表示，基隆市消防局目前有員額不足問題，應編制人數為299人，但實際編列只有272人，這點有和市長討論，市府會持續編列預算員額20位。

謝國樑強調，在他擔任市長前，就有透過局長了解消防局及同仁預算與員額不足的問題，這點市府會全力支持，希望明年度能增列相關預算及員額，保障市民安全。