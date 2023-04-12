台北市議會12日開議，台北市長蔣萬安明將首度赴議會施政報告，而今中午蔣萬安率副市長李四川、林奕華、秘書長李泰興前往議會與民眾黨團、國民黨團拜碼頭致意，民眾黨團當場向蔣表達不滿，強調日前蔣萬安單獨與國民黨團舉辦共識營並施政報告，但民眾黨團都沒收到邀請。對此蔣萬安表示是國民黨團主動邀約，議員林珍羽再度爆氣，強調議員是監督角色，還要「邀請」市府來跟議會報告，這樣有點本末倒置。

蔣萬安今中午前往北市議會民眾黨團拜會並表示，相信民眾黨團議員都是理性問政，一些新的政策都會跟議會來報告，也希望聽取議員意見，把政策做得更周延，預算也希望民眾黨可以支持。

不過議員張志豪率先提出疑慮，表示希望蔣萬安要給小黨公平的對待，不管是發言的機會跟政策的討論。議員陳宥丞再補刀，強調他都是看到新聞，才知道蔣市府已經先跟國民黨做施政報告，民眾黨卻都沒收到市長邀請。

對此林奕華立刻緩頰稱，是由國民黨團主動邀請市府前往報告。不過這個說法林珍羽並不買單，直嗆不管是誰邀請都要一視同仁，即便市府已經收到單一黨團邀請，站在府方的高度，重大政策的布達應該就要第一時間讓其他黨團知道，而不是要等黨團提出要求，「我們是監督角色，還要邀請你們來跟我們報告，這樣有點本末倒置。」

蔣萬安則表示，如果民眾黨團希望報告，可以馬上來談，相關的意願市府後續都會改進，李四川則補充表示，當天提供給國民黨團的報告資料，都已在10日提供給各議員參考。