桃園大眾捷運公司2日於樂天桃猿首戰日時推出「桃捷應援」送小禮活動為球員加油，球迷領取反應熱烈，吸引許多球迷搭機捷來觀賽。如今再與樂天桃猿球團合作推出「桃捷挺猿票」，平日賽400元、假日賽550元，可搭機捷，可看球賽，還省下270元，價格超值，13日起在桃園機場捷運線21座車站開賣。

桃捷表示，桃捷挺猿票分為平日及假日票組2款，內含1張價值320元機場捷運線一日票及1張樂天桃猿主場例行賽門票兌換券。持機場捷運線一日票來看球賽，還可以無限次數搭乘機捷，順道安排沿線景點或購物中心來場一日小旅行，吃美食、購物趣。

樂天桃猿主場例行賽門票兌換券可兌換2023年Rakuten Monkeys主場例行賽內野門票1張，現場觀賽座位依實際畫位為準，特別提醒此兌換券不適用於加價主題場。

桃捷說明，樂天桃猿主場例行賽內野門票又分平日及假日2種賽事，平日賽1張售價350元，假日賽1張售價500元。若購買桃捷挺猿票的平日票組，總價只要400元（原價670元）。假日票組總價只要550元（原價820元），無論平日或假日賽事，2款票組都可為球迷省下270元。