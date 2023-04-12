藍營議員批前市長鄭文燦任內，桃園連5年居六都「最難玩城市」，斥資前瞻42.5億蓋場館卻「生孩不會養」。綠營議員12日反駁，桃園升格前沒景點，鄭文燦力爭建設一改桃園工業大城印象，且蓋的場館周末都擠爆，像海螺館開館1年已逾100萬人次，桃園遊客8年成長3倍冠全國，強調口水會過去、建設會留下，市政要延續，亮點建設有賴張善政市府延續。

藍營議員舒翠玲批評鄭文燦任內爭取前瞻42.5億蓋場館，但許多景點之間無串連、吸引不到遊客，營運場館還需要另外編列預算，造成市府財務負擔，痛批，孩子生了沒養又沒教！

綠營議員魏筠表示，過去未升格之前，桃園幾乎沒有景點、建設，來到桃園只能到大溪老街、石門水庫，但近年來在前任市府積極爭取前瞻基礎建設，興建永安海螺文化園區、龍潭客家茶文化館、橫山書法美術館等、馬祖新村，桃園景點融入客家、埤塘、眷村特色，這些景點周末都是人潮擁擠，像是永安海螺體驗文化園區2022年3月開館，就已經創造超過100萬到訪人次，並不如某些議員說的吸引不到遊客。

魏筠表示，除了客家、埤塘建設，近年來永安漁港、竹圍漁港改建更新，都成為北台灣重要海港景點，每到週末都成為市民、遊客常去的景點，根據2021、2022年報導，桃園在鄭文燦前市長團隊努力下，遊客人數在2021年達到2300萬人次，8年來成長幅度3倍，全國最多，在疫情期間，反而是全國少數縣市呈現正成長。

綠營議員王珮毓說，館舍編列營運費用，主要是希望在營運初期推廣期間透過市府維管維持品質，未來是否收費應該在人潮、旅客培養出固定人流後，可以請現在張善政市府研議各館舍合理收費方式，未來逐年降低透過市府編列營運管理費用。

王珮毓提到，建設應該是延續，前市府已經完成許多亮點建設，未來張善政市府可以透過世界客家博覽會為核心，發展多條路線串聯。升格前桃園景點非常稀少，國人對桃園只有工業大城印象。但在八年鄭文燦團隊積極爭取前瞻基礎建設逐步改建既有景點，興建具有地方特色建設，除了提供市民朋友更多去處，也吸引更多國人到訪桃園。